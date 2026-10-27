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Aslı Baş davasında Ahmet Bayer vareste tutuldu, duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi

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Aslı Baş davasında Ahmet Bayer vareste tutuldu, duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi
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Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Aslı Baş davasında, sağlık sorunları bulunan Ahmet Bayer'in vareste tutulma talebi kabul edildi. Mahkeme, silindiği belirtilen cep telefonu mesajlarının geri getirilmesinin araştırılmasına karar verip duruşmayı 21 Ocak 2027'ye erteledi.

Manken Aslı Baş'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan iş insanı Ahmet Bayer ve oğlu Volkan Bayer katıldı. Sanık Hakan Bayer, Aslı Baş'ın ailesi ve tarafların avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı.

Ahmet Bayer, sağlık sorunları bulunduğunu ve yakın zamanda ameliyat olacağını belirterek, duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul etti.

Heyet, dinlenmesi gereken tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesine, adresi tespit edilemeyen bir tanığın bulunması halinde Ahmet Bayer'in de ilgili duruşmada hazır bulunmasına karar verdi.

Duruşmada ayrıca dosyada yer alan ve silindiği belirtilen cep telefonu mesajlarının geri getirilmesinin teknik olarak mümkün olup olmadığının araştırılması kararlaştırıldı.

Eksik hususların tamamlanması ve teknik araştırmanın yapılması için duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi.

Olay

2003'te Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 21 Temmuz 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde iş insanı Ahmet Bayer'e ait villanın terasından düşerek hayatını kaybetmiş, olayla ilgili hazırlanan iddianamede Ahmet Bayer ile oğulları Hakan ve Volkan Bayer hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi, yıllar süren yargılamanın ardından 2020'de delil yetersizliği gerekçesiyle tüm sanıkların beraatine karar vermişti.

Yargıtay, kararı eksik inceleme ve usul eksiklikleri gerekçesiyle bozmuş, sanıkların yeniden yargılanmasına başlanmıştı.

Kaynak: AA
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