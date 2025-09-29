Haberler

Aslanapa'da Tarlaya Devrilen Kamyonet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü Özgür Ersöz, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aslanapa ilçesinde, tarlaya devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Özgür Ersöz (29) idaresindeki 43 ACE 472 plakalı kamyonet, Haydarlar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Ersöz'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tahliye edildi

CHP lideri Özel'e yumruk atan saldırgan için karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi İstanbul'da yeni evine taşındı: İşte ödediği kira

Icardi'nin yeni evinin adresi belli oldu! İşte ödediği kira
Komşusu, talihsiz kadını 17 yerinden bıçakladı

Tam 17 bıçak darbesi! Talihsiz kadına bunu yapan komşusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.