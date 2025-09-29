Aslanapa'da Tarlaya Devrilen Kamyonet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü Özgür Ersöz, kaza sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Özgür Ersöz (29) idaresindeki 43 ACE 472 plakalı kamyonet, Haydarlar köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Ersöz'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel