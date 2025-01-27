Aslan Kral Canlı Senfonik Orkestra Eşliğinde Sahnelendi
Sinema tarihinin sevilen animasyon filmi 'The Lion King', canlı senfonik orkestra eşliğinde İstanbul'da gösterildi. Etkinlikte, orkestrayı Grammy adayı Esin Aydıngöz yönetti ve 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası sahne aldı. Gösterim, Elton John ve Tim Rice'ın müziklerinin yer aldığı yaklaşık 2 saatlik bir etkinlik olarak sanatseverleri bir araya getirdi.
Sinema tarihinin sevilen animasyon filmlerinden "The Lion King" (Aslan Kral), canlı senfonik orkestra eşliğinde sinemaseverlerle buluştu.
Piu Entertainment organizasyonuyla Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen etkinlikte, orkestrayı Grammy adayı besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz yönetti.
Aslan Kral filminin konseri, 85 kişilik İstanbul Film Orkestrası eşliğinde sahneye taşındı.
Elton John ve Tim Rice'ın ödüllü müziklerinin de yer aldığı yapım, İngilizce seslendirme ve Türkçe alt yazıyla gösterildi.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gösterim yaklaşık 2 saat sürdü.
"The Lion King" 2 Şubat'ta Ankara ATO Congresium'da sanatseverlerle buluşacak.