Aslan Akom'da Ders Başı Trafiğini Takip Etti: "Aldığımız Tedbirlerle Trafik Sorunsuz Akıyor"

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan İBB ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, okulların açıldığı gün trafikte kargaşa yaşanmaması için alınan önlemleri AKOM'da bizzat takip etti. Trafikte rutin yoğunluk görülürken, kazalara ve arızalanmalara müdahale edilerek yollar açık tutuldu. Aslan, "Olumsuzlukları anında müdahale ediyoruz. Bütün ulaşım hatlarına ek seferler koyduk" dedi.

3 milyon öğrenci ile 171 bin öğretmenin ders başı yapatığı, 17 bin servis aracının trafiğe çıktığı İstanbul'da gözler trafikte idi. 06.00'dan 16.00'ya kadar İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet vereceği kentte, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, operasyonu yönetmek için sabahın erken saatlerinden itibaren AKOM'daydı. Kurmaylarından bilgi alan Aslan ve Demir, kameralara karşısına geçerek kısa birer bilgilendirmede bulundu.

Aslan: "Bütün ulaşım hatlarına ek seferler koyduk"

İBB ve ilgili tüm kamu kurumlarıyla koordineli şekilde süreci yönettiklerini kaydeden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Olumsuzlukları anında müdahale ediyoruz. Bütün ulaşım hatlarına ek seferler koyduk. Ulaşım bugün 06.00-16.00 arasında ücretsiz olacak. Bunu geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da devam ettiriyoruz. Yollardaki çalışmalarımızı bir hafta süreyle öteledik. Okul etrafındaki çalışmalarımızı yine bir hafta süreyle öteledik. Umuyorum problemsiz bir gün olur" diye konuştu.

Okul çevrelerinde zabıta görevlendirildi

Okul çevrelerinde zabıta görevlendirdiklerini belirten Aslan, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadık. İstanbul'daki trafik yoğunluğu da aldığımız tedbirler neticesinde, Valiliğinizle beraber problemsiz şekilde akıyor. Umuyorum bundan sonra da böyle olur. 2025-2026 eğitim öğretim döneminin hem İstanbul'daki çocuklarımıza, gençlerimize hem de tüm Türkiye'deki gençlerimize, çocuklarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yağmurun etkisiyle oluşan kazalara müdahale ediliyor

Aslan'ın ardından tedbir ve çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulunan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, sabah 06.00 itibarıyla tüm İBB birimleri ve ilgili kurumlarla teyakkuz halinde göreve başladıklarını aktardı. "Geçmiş yıllardan fazla diyebileceğimiz bir trafik yok" diyen Demir, "Bir yarım saat önce bir miktar fazlaydı ama yağmur etkisiyle ancak şu an için olağanüstü bir durum yok. Tüm kameralarda hep beraber izliyoruz. Ufak tefek maddi hasarlı kazalar oluyor. O kazalara da tüm paydaşlarımız gereken refleksi vererek müdahale ediyor" diye konuştu.

Toplu taşıma kullanma çağrısı

17 bin servis aracının trafikte olduğunun bilgisini paylaşan Demir, "Yaklaşık 220 bin çocuğumuz şu an seyahat halinde veya yakın zaman içinde seyahat edecek. Dolayısıyla çocuklarımızın okula güvenli ve zamanında gitmesi için bir kere daha çağrı yapmakta fayda var. Vatandaşlarımızın özellikle bugünlerde toplu taşımayı kullanmalarını arzu ediyoruz, diliyoruz. İETT otobüs hatlarımızla birlikte, metrobüsümüz, metromuz ve Şehir Hatları vapurlarımız ek seferler düzenledi ve sabah 06.00'dan şu dakikaya kadar herhangi bir yoğunluk kaldıramama durumumuz yok. Bütün taleplere cevap verir durumdayız. Fazla taleplere cevap verecek gerekli araçlarımız mevcut" dedi.

Ek seferler

İBB, 8 Eylül Pazartesi günü 06.00 - 16.00 saatleri arasında bilet entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarını ücretsiz hale getirdi. Ayrıca, toplam 2.602 ek sefer düzenlendi. Bu kapsamda İETT 1.760, Metrobüs 300, Metro İstanbul ise 542 ek seferle kapasiteyi artırdı. Şehir Hatları da vapur seferlerine eklemeler yaptı. Bu önlemlerle 720 binden fazla yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi ve 623 binden fazla aracın trafikten çekilmesi hedefleniyor.

AKOM ve Ulaşım Yönetim Merkezi'nde (UYM) sabah 06.00'dan itibaren teyakkuzda olan ekipler, kent içi kameralarından trafiği anbean izledi. Kazalar ve arızalar anında müdahale edilerek yolların açık kalması sağlandı. Ana arterler ve okul önlerinde yoğun trafik denetim ve yönlendirmeleri yapıldı.

Okul çevrelerinde önlem

İSPARK, okul çevresindeki 112 otoparkta okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz park imkanı tanıdı. Şehir Hatları'nda ilk iki gün okul servis araçları arabalı vapurlarda öncelikli olacak.

Trafik Müdürlüğü'ne bağlı Mobil EDS araçları, sivil trafik ve zabıta ekipleri koordineli bir şekilde denetimler gerçekleştiriliyor. 96 ekipten oluşan 214 zabıta personeli okul çevrelerinde aktif görev alıyor. Yoğun kavşaklarda hizmet vermek için 8 çekici araç hazır bulunduruluyor.

Trafiğin kesintisiz akışını sağlamak için sahaya 29 Yerinde Çözüm Aracı çıkaracak. Toplam 58 personelin görev yapacağı operasyonda, sabah 07.00'dan itibaren okul güzergahlarındaki yoğun cadde ve kavşaklarda konuşlanacak ekipler, olası trafik yoğunluğu ve sorunlarına anında müdahale edecek.