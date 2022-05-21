Aski: Sincan, Etimesgut, Yenimalle İlçelerinin Bir Kısmında Su Kesintisi Yaşanacaktır - Haberler

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Aski: Sincan, Etimesgut, Yenimalle İlçelerinin Bir Kısmında Su Kesintisi Yaşanacaktır

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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Aski: Sincan, Etimesgut, Yenimalle İlçelerinin Bir Kısmında Su Kesintisi Yaşanacaktır

ASKİ Genel Müdürlüğü, bugün saat 13.00’e kadar Ankara’nın Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bir kısmında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, bugün saat 13.00'e kadar Ankara'nın Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bir kısmında su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bir kısmında su kesintisi yapılacağını açıkladı.

"Sayın abonemiz, İvedik-Polatlı içme suyu hattı çalışması esnasında oluşan arıza nedeniyle Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinin bir kısmında 21 Mayıs Cumartesi Saat 13.00'e kadar basınç düşüklüğü ve basınç düşüklüğüne bağlı olarak su kesintisi yaşanacaktır.

Kesintiden:

Sincan ilçesi;  Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Mevlana, Gökçe, Törekent, Osmaniye, Menderes, Çoğlu, 29 Ekim, Adalet, Mustafa Kemal ve Fevzi Çakmak Mahalleleri ile Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Etimesgut ilçesinde Eti Mahallesi'nin tamamı ile Şeker, Altay, Tunahan ve Eryaman Evleri'nin üst kotları, Yenimahalle ilçesinin ise Batı Sitesi Mahallesi'nin tamamı ile Yenibatı Mahallesinin bir kısmı etkilenecektir."

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Sincan, Saat, su, Güncel, Haberler

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