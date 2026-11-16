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ASKİ, Keçiören ve Yenimahalle'de perşembe günü bazı mahallelerde su kesecek

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ASKİ, Keçiören ve Yenimahalle'de perşembe günü bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu. Yaklaşık 40 yıllık ana isale hattının yenilenmesindeki son bağlantı çalışması nedeniyle Yenimahalle'de bazı mahalleler, Keçiören'de altı mahalle hariç tüm mahalleler etkilenecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinin bazı mahallelerinde perşembe günü su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ASKİ'den yapılan açıklamada, Keçiören ve Yenimahalle'de yaklaşık 40 yıllık ana isale hattını yenileyerek içme suyu iletim kapasitesini artıracak projenin son bağlantısının çalışması yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, perşembe günü Yenimahalle'de su kesintisinin uygulanacağı yerler şöyle sıralandı:

"Anadolu, Avcılar, Barıştepe, Burç, Çiğdemtepe, Ergenekon, Esentepe, Güventepe, Güzelyaka, İvedik Köyü, Kaletepe, Karşıyaka, Kayalar, Pamuklar, Serhat, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Yunus Emre, Yakacık Mahallesi, Memlik Mahallesi, Kuzey Yıldızı Mahallesi ve İvedik Hurdacılar Sitesi."

Açıklamada, Keçiören'de ise Bağlum Sarıbeyler, Bağlum Çalseki, Bağlum Güzelyurt, Gümüşdere, Hasköy ve Kavacık Subayevleri mahalleri hariç diğer tüm mahallelerin su kesintisinden etkileneceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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