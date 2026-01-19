Haberler

Aski'den Su Kesintisi İddialarına Yalanlama: Ankara'ya Su Temini Yüzde 98 Düzeyinde

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın günlük su ihtiyacının 1 milyon 240 bin metreküp olduğunu belirterek, son 2,5 aylık süreçte kesinti yapılan günler dahil kentte ortalama yüzde 98 su sağlandığını açıkladı. Kamuoyunda yayılan iddiaların dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentte su kesintileri yaşandığına yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ankara'nın günlük su ihtiyacının 1 milyon 240 bin metreküp olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Son 2,5 aylık süreçte şehre verilen su miktarlarının incelendiği belirtilen açıklamada, kesinti uygulanan tarihlerde dahi Ankara genelinde ortalama yüzde 98 oranında su temininin sağlandığının görüleceği ifade edildi.

ASKİ, kamuoyunda bilinçli şekilde yayılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, Ankara'ya verilen günlük su miktarlarının bundan sonra düzenli olarak paylaşılacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA / Güncel
