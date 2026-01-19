Aski'den Su Kesintisi İddialarına Yalanlama: Ankara'ya Su Temini Yüzde 98 Düzeyinde

(ANKARA) - ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın günlük su ihtiyacının 1 milyon 240 bin metreküp olduğunu belirterek, son 2,5 aylık süreçte kesinti uygulanan günler dahil kent genelinde ortalama yüzde 98 oranında su sağlandığını açıkladı. Kurum, kamuoyunda yayılan iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kentte su kesintileri yaşandığına yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ankara'nın günlük su ihtiyacının 1 milyon 240 bin metreküp olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Son 2,5 aylık süreçte şehre verilen su miktarlarının incelendiği belirtilen açıklamada, kesinti uygulanan tarihlerde dahi Ankara genelinde ortalama yüzde 98 oranında su temininin sağlandığının görüleceği ifade edildi.

ASKİ, kamuoyunda bilinçli şekilde yayılan dezenformasyonlara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, Ankara'ya verilen günlük su miktarlarının bundan sonra düzenli olarak paylaşılacağını duyurdu.