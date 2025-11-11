Askeri Uçak Düştü: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gürcistan İçişleri Bakanı Sayın Gela Geladze ile telefonla görüştüm. Sayın Bakan da olay yerine geçiyor. Aziz Milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da düşen uçağın enkazına ulaşma çabalarının Gürcistan ve Azerbaycan makamları ile koordineli olarak devam edildiğini bildirdi.