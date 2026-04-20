Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki askeri taşıma ihalelerine ilişkin dava 9 Temmuz'da görülecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki askeri taşıma ihaleleriyle ilgili 'rüşvet' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlamalarını içeriyor. 19 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşması 9 Temmuz'da yapılacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki askeri taşıma ihalelerine ilişkin hazırlanan iddianame, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 sanık hakkında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinde "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarından hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı.

Mahkeme, iddianameyi kabul ederek, davanın ilk duruşmasının 9 Temmuz'da görülmesini kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki askeri yük ve yolcu taşıma faaliyetlerinde "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri iddiasıyla 19 kişi hakkında kamu davası açmıştı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğünün, sivil firmalardan aldığı nakliye hizmetlerine ilişkin hak ediş süreçlerinde, "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "rüşvet" suçlarının işlendiği iddiasıyla Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Kontrol Teşkilatında görev yapan 4 askeri personel ile firma yetkilisi hakkında zincirleme şekilde 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'rüşvet', firma adına hak ediş evrakına imza atan 15 kişi hakkında ise zincirleme şekilde 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçundan kamu davası açılmıştı.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
Pakistanlı kaynaklar 'Müzakere olacak' dedi, İran'dan yalanlama geldi

İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi
Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı

Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı
Komando Komutanlığında acı olay! Kursiyer hayatını kaybetti

Komando Komutanlığında acı olay! Kursiyer hayatını kaybetti
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor

Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi

Ederson krizi! Tribünler ayaklandı, kararını verdi
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu

Okul saldırganı için olay sözler: Kendini boğardı, elini deşerdi
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 15 kişi feci şekilde can verdi

Hurdaya dönen otobüsten cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar