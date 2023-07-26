Askeri birlikte meydana gelen kazada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler

Edirne'nin Süloğlu ilçesinde askeri birlikte zırhlı personel taşıyıcı aracının çarptığı kazada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, hastanede şehit oldu. Şehidin toprağa verilmesi için memleketi Çankırı'ya gönderileceği belirtildi.

EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde askeri birlikte zırhlı personel taşıyıcı aracının çarptığı kazada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Süloğlu ilçesindeki askeri birlikte meydana geldi. Birlikte manevra yapan zırhlı personel taşıyıcının çarptığı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, ağır yaralandı. Ambulansla Süloğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 2 çocuk babası şehit Özler'in, yarın Süloğlu'nda yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderileceği öğrenildi.