Askeri birlikte meydana gelen kazada şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler
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Edirne'nin Süloğlu ilçesinde askeri birlikte zırhlı personel taşıyıcı aracının çarptığı kazada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, hastanede şehit oldu. Şehidin toprağa verilmesi için memleketi Çankırı'ya gönderileceği belirtildi.
EDİRNE'nin Süloğlu ilçesinde askeri birlikte zırhlı personel taşıyıcı aracının çarptığı kazada yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Süloğlu ilçesindeki askeri birlikte meydana geldi. Birlikte manevra yapan zırhlı personel taşıyıcının çarptığı Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, ağır yaralandı. Ambulansla Süloğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Süloğlu ilçemizdeki askeri birlikte meydana gelen kaza sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Özler, şehit olmuştur. Şehidimize yüce Allah'tan rahmet, ailesi, silah arkadaşları ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.
Evli ve 2 çocuk babası şehit Özler'in, yarın Süloğlu'nda yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderileceği öğrenildi.