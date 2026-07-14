Haberler

Burdur'da askeri ambulans kazası: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURDUR'da askeri ambulans ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

BURDUR'da askeri ambulans ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda dün 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, İ.K. (50) yönetimindeki 64 EC 212 plakalı otomobil ve A.H.T. (39) yönetimindeki 15 HY 987 plakalı otomobil ile hasta sevki için görevlendirilen askeri ambulans çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.H.T. ve ambulanstaki asker Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı

Ahbap soruşturması derinleşiyor! Yeni operasyonda çok sayıda gözaltı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa teknik direktörü Deschamps, Kante'yi sildi

Ülkede deprem: Kante'yi sildiler!

Gram altında kritik eşik! 4 bin TL ihtimali masada

Gram altında 4 bin TL senaryosu! İşte fiyatı belirleyecek gelişmeler
Devlet düğmeye bastı! Mal varlıkları tek tek donduruldu

Devlet düğmeye bastı! Mal varlıkları tek tek donduruldu
Gökyüzünde görsel şölen: Venüs ve Hilal buluşacak

Gökyüzünde görsel şölen olacak: O tarihi kaçırmayın
Haluk Levent '15 gündür mesaj atıyorum' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi

Bakan Yardımcısı Turan'dan Haluk Levent'e yanıt geldi
Piyasalarda deprem! Petrol son 4 haftanın zirvesine çıktı

Piyasalarda büyük deprem! 4 hafta sonra bir ilk yaşanıyor
İsrail basınından dikkat çeken analiz! Türkiye'nin hamlesi Tel Aviv'i endişelendirdi

Alarma geçtiler! Türkiye'den İsrail'in uykularını kaçıran hamle