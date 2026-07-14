Burdur'da askeri ambulans kazası: 2 yaralı

BURDUR'da askeri ambulans ile 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Burdur merkez Bülent Ecevit Bulvarı Vali Konağı Kavşağı'nda dün 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, İ.K. (50) yönetimindeki 64 EC 212 plakalı otomobil ve A.H.T. (39) yönetimindeki 15 HY 987 plakalı otomobil ile hasta sevki için görevlendirilen askeri ambulans çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.H.T. ve ambulanstaki asker Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı