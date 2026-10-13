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Asker üniforması giyen gasbeden İsrailliler, Telfit'te Filistinli bir aileyi darbetti

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Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, asker üniforması giyerek Nablus Telfit köyünde Filistinli bir ailenin evine baskın düzenledi. Saldırıda darbedilen aile fertleri hastaneye kaldırıldı; İsrail ordusu da aynı saatlerde köydeki bazı evlere baskın yaptı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, asker üniforması giyerek baskın düzenledikleri bir evde aynı aileden Filistinlileri darbederek yaraladı.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail askeri üniforması giyen Filistin topraklarını gasbeden bir grup fanatik İsrailli, Nablus'un güneyindeki Telfit köyünde yaşayan Yusuf Münevver Ebu Ayşe'nin evine saldırdı.

Kapıyı çalarak içeri giren saldırganlar, ev sahibi Ebu Ayşe ve aile fertlerini darbetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında yaralanan Filistinli ailenin fertleri, hastaneye kaldırıldı ve durumlarıyla ilgili henüz bilgi alınamadı.

Bu arada İsrail ordusu da Ebu Ayşe'nin evine saldırının olduğu saatlerde Telfit köyündeki bazı evlere baskınlar yaparak aramalar yaptı.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarını artırdı.

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonuna göre, söz konusu dönemde saldırıların sayısı 63 bini aştı.

Kaynak: AA
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