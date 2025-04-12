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Aşkale'de Kar Yağışı Etkisini Gösterdi

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Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam ederek ilçeyi beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının yüksek olması karın erimesine neden olsa da, kar kalınlığı ilçe merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

Aşkale'de kar yağış etkili oldu

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam itibariyle başlayan kar yağışı ilçe merkezi olmak tüm bölgede etkili oldu.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman şiddetini artırdı zaman zaman durma noktasına gelse de, kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti.

Özellikle sabah erken saatlerde şiddetini artıran yağış ilçeyi komple beyaz bürüdü. Kar yağışı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

Havaların kış aylarına oranla sıcak olması yağan karın çoğunun erimesine yal açmış olsa da yine de ilçe merkezinde 20 santimetreye ulaştı.

Güne kar ile başlayan ilçe, gelemeyen bahara, ve bir türlü gelemeyen Cemre'yle alakalı şakalaşmalar yaptı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CELAL DİLSİZ - Güncel
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