Aşkale'de Kamyonetin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Aşkale ilçesinde kamyonet, 25 yaşındaki Kutluhan Akdağ'a çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Akdağ'ın cenazesi morga kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde kamyonetin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
S.Ö. yönetimindeki 61 K 10024 plakalı kamyonet, Çarşı Mahallesi İstanbul Caddesi'nde Kutluhan Akdağ'a (25) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Akdağ'ın cenazesi, morga kaldırıldı.
Sürücü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel