Asırlık Tandırda Nostaljik Tarım Aletleri Sergisi

Asırlık Tandırda Nostaljik Tarım Aletleri Sergisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Hasan Tekin, dedesi ve babasından kalan 100-150 yıllık tarım aletlerini evinin bahçesindeki eski bir tandırda sergileyerek geçmişin izlerini yaşatıyor. Tandır, hem sergi alanı hem de eğitici bir mekan haline geldi.

Asırlık tandırda 'Tarım Aletleri Sergisi'

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tekin, dedesi ve babasından miras kalan 100 ila 150 yıllık el yapımı tarım aletlerini, evlerinin bahçesinde bulunan eski bir ekmek tandırında sergilemeye başladı.

Geçmişin izlerini yaşatmak amacıyla harekete geçen Hasan Tekin, tandırı bir tür açık hava müzesine dönüştürdü. Tekin, "Dedemden ve babamdan kalan tarım aletlerini unuttuğumuz değerleri yaşatmak için kendi tandırımızda bir araya getirdim. Bu tandır, eskiden buğday unuyla yaptığımız ekmeklerin pişirildiği yerdi. Yazın serin, kışın sıcak olduğu için ailece vakit geçirdiğimiz bir mekandı. Şimdi hem hatıralar canlanıyor hem de geçmişe saygı duyuluyor" dedi.

Tekin'in oluşturduğu koleksiyonda testere, tırpan, orak, bulgur kazanı, el yapımı metre, dirgen, yaba, bulgur tokmağı, gaz lambası, çinik, terazi, rende ve babaannesine ait mühür gibi birçok nostaljik alet yer alıyor. Ayrıca, koyun yünü kırpmaya ve yün eğirmeye yarayan el yapımı tarım aletleri de sergide dikkat çekiyor.

Tekin, tandırı yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda eğitici bir mekan haline getirdiğini belirtiği açıklamasında; "Gençlerimize ekmeğin sofraya nasıl geldiğini, o ekmeğin ne büyük emekle kazanıldığını göstermek istedim. Tandır artık sadece bir mutfak değil, yaşayan bir müze oldu" şeklinde konuştu.

Tekin, ilerleyen dönemde koleksiyonunu daha geniş kitlelere tanıtmak için çeşitli etkinlikler ve ziyaretçi programları düzenlemeyi planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EKİNCİ - Güncel
Netanyahu, ABD'nin ateşkes teklifini kabul etti

Netanyahu kabul etti! Gazze'de ateşkes umudu
Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto

Bu tartışma daha çok su kaldırır! Yeni anayasaya 4 partiden veto
10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları

10. yargı paketi TBMM'de! İşte 30 maddelik düzenlemenin detayları
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Osman Gazi'yi Karadeniz'e uğurladı

İstanbul Boğazı'nda tarihi an! Erdoğan, el sallayarak uğurladı
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 5 günlük tren yolculuğu servet değerinde

Beş günlük tren yolculuğuna adeta bir servet ödedi
Bonservis ödenmeyecek! Fenerbahçe'de Sadio Mane operasyonu

İkna olursa bonservis bile ödenmeyecek! Fenerbahçe'de dev operasyon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
Elazığspor-Vanspor maçında yan hakemi yaralayan şahıs gözaltına alındı

Elazığspor-Vanspor maçının faturası ağır oldu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.