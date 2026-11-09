ASIRLIK MEKTEPLER - Manisa Lisesi 141 yıldır öğrenci yetiştiriyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Manisa'da 1885 yılında kurulan, Yunan işgali ve Kurtuluş Savaşı döneminde eğitime ara vermeyen okul, bugün "Manisa Lisesi" adıyla yeni öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde Manisa Lisesinin tarihsel geçmişi ve kentin eğitim hayatına katkısı ele alındı.

Kentte bugün Şehitler Ali Rıza Çevik Ortaokulunun bulunduğu yerde 1885 yılında Manisa Mekteb-i İdadi-i Şahane kuruldu. Bu okul, kentin lise seviyesindeki ilk okulu oldu, 1916 yılında sultaniye dönüştürüldü ve Manisa Mekteb-i Sultanisi adını aldı.

Okul binası, 1919'da başlayan Yunan işgali döneminde bir süre Yunan askeri hastanesi olarak kullanıldı. İşgal yıllarında eğitimin aksamaması için okul, Dar-ül Etyam (Yetimler evi) binasına nakledildi. İşgal süresince dersler bu binada devam etti.

Kurtuluş Savaşı yıllarında eğitim faaliyetlerini sürdürmekte güçlük yaşayan okul, lise çağında öğrenci olmadığı için ortaokul öğrencileriyle eğitim öğretime devam etti.

Okul, lise öğrencilerine 1926 yılında yeniden kavuştu. Sultani, 1933 yılında yatılı bölümünün açılmasıyla eğitim imkanlarını genişletti. Okul, 1945 yılında "Manisa Lisesi" oldu. Kurumun öğrenci sayısı yıllar geçtikçe arttı. Eski binada çıkan yangın ve mevcut yapının kapasite bakımından yetersiz kalması üzerine lise 1969-1970 eğitim öğretim yılına bugünkü yerleşkesinde başladı.

Okul, 2010 yılında Anadolu lisesi statüsüne kavuştu.?

Manisa Lisesinin tanınmış öğrencileri arasında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, eski bakanlardan Ekrem Pakdemirli ve Rıza Akçalı ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de yer alıyor.

Okulun vizyonu

Okulun müdürü Hatice Aslı Çelebioğlu, AA muhabirine kurumun 141 yıllık tarihindeki ilk kadın müdür olduğunu söyledi.

Çelebioğlu, okulda 1300 öğrenci ve 85 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, "Sportif, sanatsal, sosyal olarak her alanda başarılarımız mevcuttur. Vizyonumuz, sadece akademik başarılarla öğrenciler yetiştirmek değil kendi alanlarındaki potansiyelleri keşfetmelerine olanak sağlamaktır." dedi.

Okulun yaklaşık 17 bin metrekarelik alanda eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü anlatan Çelebioğlu, yerleşkede spor salonu ve tenis kortunun da bulunduğunu söyledi.

Manisa Lisesinden 1983-1984 eğitim öğretim yılında mezun olan coğrafya öğretmeni Yusuf Murat Şener de yaklaşık 25 yıldır mezun olduğu okulda görev yaptığını ifade etti.

Öğrencilik yıllarında futbol oynadığı için zaman zaman derslerden uzak kaldığını anlatan Şener, "Öğretmenlerim ben okula geldiğimde bana ayrıca eğitim veriyorlardı. Bu, beni çok etkilemişti gerçekten. Öğretmen olmamın sebeplerinden biri budur, öğretmenlerin fedakarlığı." dedi.

Manisa Lisesinde görevli beden eğitimi öğretmeni Saime Sökmen de 42 yıldır öğretmenlik yaptığını kaydederek, "Manisa Lisesi, benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Ben, annemin babası, annemin dedesi buradan mezunuz." diye konuştu.

Öğrencilerin sportif başarıları

Manisa Lisesi 11. sınıf öğrencisi Masal Ece Buruk da geçen ay Karadağ'daki Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda birincilik elde ettiğini söyledi.

Buruk, başarısında öğretmenlerinin, okul yönetiminin ve arkadaşlarının desteğinin önemli olduğunu dile getirdi.

Lisenin 11. sınıf öğrencisi ve Manisa FK oyuncusu Burak Efe Adıgüzel de 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildiğini, okul yönetiminin ve öğretmenlerinin kendisine destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA