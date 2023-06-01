Kütahya'nın Gediz ilçesinde yoğun yağışlar sonrası su baskınları meydana geldi. Yaşanan sel sonrasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bir çok ekili arazinin sular altında kalmasıyla maddi hasar meydana geldi.

Aşırı yağışlar Gediz'de taşkına sebep oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde yoğun yağışlar sonrası su baskınları meydana geldi.

Bugün öğleden sonra etkisini arttıran yağışlar sonrası Gediz Ilıca, Şaphane ve köylerinde dereler taştı tarlalar sular altında kaldı.

Yaşanan sel sonrasında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bir çok ekili arazinin sular altında kalmasıyla maddi hasar meydana geldi.

Gediz Ilıca Termal Tatil Köyünde, Şaphane ve köylerinde meydana gelen sel baskınları nedeniyle Gediz ve Şaphane Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve Jandarma ekipleri selin olduğu farklı noktalarda güvenlik önlemleri aldı. Belediye ekipleri ise suların tahliyesi için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Yaşanan taşkın sebebiyle Ilıca Termal Tatil Köyünde herhangi bir maddi zarar oluşmadığı bildirildi.

Diğer yandan Ilıcasu Köyü yakınlarında dere kenarında evi bulunan aynı aileden üç kişi evde mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri tarafından kurtarılmak istenen şahıslar ahırlarında bulunan 15 büyükbaş hayvanı bırakmak istemedikleri için evlerinde kalmak istediler.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası mahsur kalan vatandaşlar için tehlike söz konusu olmadığından şahıslar bilgilendirilerek çalışmalar sonlandırıldı.

Kaymakam Hakan Alkan selden etkilenen Ilıcasu köyü Doğantepe Mahallesi mevkiinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Diğer yandan sel felaktinden etkilenen Ilıca Termal Köyünde bakım çalışmalarına başlanırken Pazartasi gününe kadar hizmet verilmeyeceği bildirildi.