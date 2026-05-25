Haberler

İsrail'de Ben-Gvir'den Netanyahu'ya "Trump'ın masasına vurup Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi söyle" çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'a saldırıların genişletilmesi için Netanyahu'ya Trump'a savaşa dönüleceğini söylemesi çağrısı yaptı. Beyrut'un hedef alınması tartışmaları sürüyor.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ordunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yeniden saldırılara başlaması tartışmaları yaşanırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına vurup savaşa geri döneceğini söylemesi" çağrısında bulundu.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımla, Lübnan'da saldırıların genişletilerek Beyrut'un hedef alınması tartışmalarına dahil oldu.

Hizbullah'ın patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırılarının normalleştirilmemesi gerektiğini savunan aşırı sağcı bakan, "Başbakanın (Netanyahu) Trump'ın masasına vurup ona Lübnan'da savaşa geri döneceğimizi bildirmesinin zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, "Lübnan'da elektriği kesmek, Zehrani'yi ele geçirmek için yoğun bir savaşa geri dönmek gerekiyor." iddiasında bulundu.

İsrailli bakanın, işgal edilmesini savunduğu Zehrani Nehri, Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İsrail ordusunun, nisan ayında Lübnan'ın güneyinde yer yer yaklaşık 10 kilometre ilerlediği aktarılmıştı.

Beyrut'a saldırılara başlama tartışması

Dün yapılan İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında, Netanyahu'nun, Lübnan'da İHA tehdidine acil çözüm bulunmasını istemesi üzerine Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, "Kendimizi koruyamıyoruz; her insansız hava aracına karşılık Dahiye'de 10 binayı yıkmak zorundayız." ifadesini kullandığı aktarılmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in de Smotrich'in teklifine destek vererek "Hizbullah'ın patlayıcı dron tehdidine yanıt olarak Beyrut'taki binalara saldırı düzenlenmeli." dediğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Özgür Özel'in TBMM'deki 'unvanı' değişti

Özel'in Meclis'teki makam odasının girişinde dikkat çeken değişiklik
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar

Erdoğan'dan gece yarısı atamaları! Üst düzey isimler görevden alındı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi