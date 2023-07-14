Aşırı hız yaptı, İSPARK'tan çıkan araca çarptı: 5 yaralı

İSTANBUL - Maltepe Sahili'nde hız yapan sürücü, İSPARK'tan çıkış yapan otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, 23.30 sıralarında Maltepe Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 YVE 95 plakalı otomobil sürücüsü sahil yolu üzerinde hız yaptığı esnada İSPARK'tan çıkan 34 FR 7786 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse yaralıları hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası iki araçta kullanılamaz hale geldi.