Aşırı Hız Yapan Sürücü Babaya Tokat Attı, Adliyeye Sevk Edildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan bir sürücü, kendisini uyaran bir babaya çocuklarının gözü önünde saldırarak tokat attı. Olayın ardından sürücü ve kardeşi adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü O.C.'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. O.C. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), adliyeye sevk edildi.
Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),
