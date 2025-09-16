Haberler

Aşırı Hız Yapan Sürücü Babaya Tokat Attı, Adliyeye Sevk Edildi

Aşırı Hız Yapan Sürücü Babaya Tokat Attı, Adliyeye Sevk Edildi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan bir sürücü, kendisini uyaran bir babaya çocuklarının gözü önünde saldırarak tokat attı. Olayın ardından sürücü ve kardeşi adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat atan cip sürücüsü O.C.'nin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. O.C. ile olay sırasında yanında bulunan kardeşi C.C. (17), adliyeye sevk edildi.

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
