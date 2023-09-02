Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde her yıl görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda nehri kapladı. Su sümbülleri, balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden oluyor ve çevre kirliliği oluşturuyor.

Asi Nehri'ni su sümbülleri kapladı

- Samandağ'da su sümbülleri Asi Nehri'ni yine istila etti

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde her yıl görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda nehri kapladı.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin, Samandağ ilçesindeki bölümü su sümbülleri ile kaplandı. Suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan su sümbülleri, nehrin denize döküldüğü noktalarda da çevre kirliliği oluşturuyor.

Biyoloji yüksek lisans öğrencisi Emre Sandık, istilacı bir tür olan su sümbüllerinin Hatay'ın önemli kaynaklarından biri olan Asi Nehri'nde tehdit oluşturduğunu kaydederek, "Bu bölgede özellikle endüstriyel, evsel atıklar ve kimyasal tarım gübrelerin kullanımı, Asi Nehri'ndeki fosfor, nitrit ve azot bakımından suyun parametrelerini değiştirmektedir. Bu mineralleri besin kaynağı olarak kullanan su sümbüllerin doğal olarak sayısı hızla artış göstermekte ve suyun yüzeyini kaplamaktadır. Böylelikle güneş ışığının geçmesini engelleyerek ve suda ki oksijeni tüketerek yaşamı geri dönülemez anlamda olumsuz etkilemektedir. Ekosistemin içerisinde ki bu sorun diğer canlıları da olumsuz yönde etkilemektedir.

Sandık, aynı zamanda Samandağ kumsalının deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olduğunu hatırlatarak, "Asi Nehri'ndeki taşmalar ile su sümbülleri denize akmakta ve dalgalar ile kumsalda birikmektedir. Nesli tehlike altında olan (Chelonia mydas) türü Yeşil Deniz Kaplumbağasının yuvalama alanı olan bu bölge de yavru kaplumbağalar denize ulaşmakta zorluk yaşamaktadır. Bir ekosistemin içerisinde ki problemi bir bütün ele almanın daha doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.