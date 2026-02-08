Haberler

Asi Nehri'ne düşen HATSU personelini arama çalışmaları 5'inci gününde

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düşerek kaybolan HATSU personeli Berkan Karakaya'yı bulmak için arama çalışmaları 5'inci gününde sürüyor. Ekipler, su altı ve yüzey taramaları ile sazlık alanlarda arama yapıyor.

HATAY'ın Defne ilçesinde 5 gün önce Asi Nehri'ne düşerek suda kaybolan Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli Berkan Karakaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde 2 Şubat akşamı Asi Nehri'ne düşen ve akıntıya kapılarak kaybolan Berkan Karakaya'nın bulunması için vatandaşlar ile çeşitli kurumlardan arama kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışmalar, 5'inci gününde devam ediyor. HATSU personeli olduğu öğrenilen Karakaya için su altı ve yüzey taramaların yanı sıra sazlık alanda detaylı kontrol yapılıyor.

