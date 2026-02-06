Haberler

Hatay'da Nehre Düşen Gencin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'ne düşerek kaybolan Berkan Karakaya'yı bulma çalışmaları 4. gününde sürüyor. Su Altı Arama Kurtarma ve diğer ekipler, nehirde ve çevresinde detaylı tarama işlemlerine devam ediyor.

HATAY'ın Defne ilçesinde 4 gün önce Asi Nehri'ne düşerek suda kaybolan Berkan Karakaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

2 Şubat akşamı ilçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nden geçen Asi Nehri'ne düşen ve akıntıya kalıp, suda kaybolan Berkan Karakaya'nın bulunması için Su Altı Arama Kurtarma ile AFAD, HADAK ve İHH'ya bağlı ekiplerin başlattığı çalışmalar 4'üncü gününde devam ediyor. Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli olduğu öğrenilen Karakaya için su altı ve yüzey taramalarıyla birlikte sazlık alanda da detaylı kontroller yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
