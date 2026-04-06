Asi Nehri'nde ıslah ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

HATAY Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'nın simge değerlerinden Asi Nehri'nde yürütülen ıslah, taşkın önleme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Mustafa Masatlı, Asi Nehri'nde devam eden proje kapsamında, nehrin akış düzeninin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalarla birlikte taşkın riskinin azaltılmasının hedeflendiği, kıyı şeridinin düzenlenmesi, yürüyüş yollarının oluşturulması ve yeşil alanların artırılmasına yönelik uygulamaların da devam ettiği ifade edildi. Vali Masatlı, Asi Nehri'nin hem güvenli hem de estetik bir yaşam alanına dönüştürülmesinin amaçlandığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
