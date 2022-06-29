TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "Asgari ücretliye nefes aldıracak bir düzenleme olur diye arzu ediyorum"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'nin ikinci altı ayında asgari ücrete yapılacak artışı belirlemek üzere toplandı. (2)
AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel