ASEV THM Korosu Solistler Geçidine Hazırlanıyor
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Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği (THM) korosu yılın ikinci 'Solistler Geçidi'ne hazırlanıyor.
MADEN, ELAZIĞ (Bültenler) - THM Koristleri Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirecekleri solo eserlerle dinleyenlere türkü ziyafeti sunacak.
Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda 31 Mart 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek konser saat 20.00'de başlayacak. Konserde THM korosundan 9 solist solo performanslarıyla türküseverlere hünerlerini sergileyecek.
ASEV THM Koro Eğitmeni Ali Hikmet Gökçen'in şefliğinde organize edilecek konserde sahne alacak solist ve seslendirecekleri eserler şöyle;
Yegâne Akyüz, Hastane Önünde İncir Ağacı/ Şu Köyceğiz Yolları
Ahmet Mintaş, Hekimoğlu Derler Benim Aslıma/ Kalenin Bedenleri, Niksar'ın Fidanları
Lava Öner, Gide Gide Bir Söğüde Dayandım/ Pınarın Başında Testin Var İmiş
Muammer Şencan, Kütahya'nın Pınarları Akışır/ Aşağıdan Gelen Hanım Oynasın
Fidan Maden, Başındaki Yazmayı da/ Akkuş'un Gürgenleri
Aliş Maden, Bunca Gamı Bunca Derdi
Hediye Gelişli Güral, Ander Galsun Sevdaluk/ Çay Elinden Öteye
Nimet Gülerer, Kadifeden Kesesi/ Güldaniyem
Hasan Düzenli, Değirmen Başında Vurdular Beni/ Hele Yar Yar