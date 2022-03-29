ASEV THM Korosu Solistler Geçidine Hazırlanıyor - Haberler

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ASEV THM Korosu Solistler Geçidine Hazırlanıyor

Bültenler - Güncel
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ASEV THM Korosu Solistler Geçidine Hazırlanıyor

Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği (THM) korosu yılın ikinci 'Solistler Geçidi'ne hazırlanıyor.

MADEN, ELAZIĞ (Bültenler) - THM Koristleri Anadolu'nun farklı yörelerinden seslendirecekleri solo eserlerle dinleyenlere türkü ziyafeti sunacak.

Aliağa Belediyesi Meclis Salonu'nda 31 Mart 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek konser saat 20.00'de başlayacak. Konserde THM korosundan 9 solist solo performanslarıyla türküseverlere hünerlerini sergileyecek.

ASEV THM Koro Eğitmeni Ali Hikmet Gökçen'in şefliğinde organize edilecek konserde sahne alacak solist ve seslendirecekleri eserler şöyle;

Yegâne Akyüz, Hastane Önünde İncir Ağacı/ Şu Köyceğiz Yolları

Ahmet Mintaş, Hekimoğlu Derler Benim Aslıma/ Kalenin Bedenleri, Niksar'ın Fidanları

Lava Öner, Gide Gide Bir Söğüde Dayandım/ Pınarın Başında Testin Var İmiş

Muammer Şencan, Kütahya'nın Pınarları Akışır/ Aşağıdan Gelen Hanım Oynasın

Fidan Maden, Başındaki Yazmayı da/ Akkuş'un Gürgenleri

Aliş Maden, Bunca Gamı Bunca Derdi

Hediye Gelişli Güral, Ander Galsun Sevdaluk/ Çay Elinden Öteye

Nimet Gülerer, Kadifeden Kesesi/ Güldaniyem

Hasan Düzenli, Değirmen Başında Vurdular Beni/ Hele Yar Yar

Bültenler / Güncel

Aliağa Belediyesi, 31 Mart, Konser, Maden, Güncel, Haberler

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