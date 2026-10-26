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ASELSAN'ın KGK-84 mühimmatı Sinop'ta F-16'dan ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

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ASELSAN'ın KGK-84 mühimmatı Sinop'ta F-16'dan ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
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ASELSAN'ın KGK-84 mühimmatı, Sinop atış alanında F-16'dan yapılan ilk kalifikasyon menzil atışında deniz hedefini tam isabetle vurdu. 100 kilometre menzile ulaşan ve at-unut yeteneği bulunan mühimmat, savaş uçaklarının hava savunma menzili dışından saldırı yapmasını sağlıyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen KGK-84 mühimmatı, F-16 platformundan ilk kalifikasyon menzil atışında hedefi tam isabetle vurdu.

ASELSAN tarafından geliştirilen KGK-84 mühimmatı, Sinop atış alanında gerçekleştirilen test faaliyetinde F-16 platformundan ilk kalifikasyon menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi. KGK-84, deniz üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu.

En kritik bileşenlerinden biri açılır kanat sistemi olan KGK-84'ün bu sistemi sayesinde mühimmat, serbest düşüş yerine süzülerek uçuşunu gerçekleştiriyor. F-16'dan atıldığında 100 kilometre menzile ulaşabilen at-unut yeteneğine sahip KGK-84, bu sayede savaş uçaklarının düşman hava savunma sistemlerinin menzil dışından saldırı yapmasına olanak tanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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