ASELSAN, ALTAY Tankı ile Zırhlı Platform Teknolojilerinde Üst Lige Çıkıyor

ASELSAN, ALTAY Tankı ile Zırhlı Platform Teknolojilerinde Üst Lige Çıkıyor
Güncelleme:
ASELSAN, milli imkanlarla geliştirdiği ALTAY Ana Muharebe Tankı için kritik sistemler sağlıyor. Yarın ilk teslimatı yapılacak tank, yüksek ateş gücü ve gelişmiş koruma teknolojileri ile dikkat çekiyor. ASELSAN, tankını dünya ile rekabet edebilir hale getiriyor.

ASELSAN, milli imkanlarla geliştirilen ALTAY Ana Muharebe Tankı'na kazandırdığı sistemlerle Türkiye'yi zırhlı platform teknolojilerinde üst lige taşıdı.

BMC ile imzalanan ALTAY Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi kapsamında 251 tank için kritik görev donanımlarını ASELSAN sağlıyor.

Yarın ilk teslimatı yapılacak ALTAY tanklarında ASELSAN imzası taşıyan yüksek ateş gücü, beka kabiliyeti ve gelişmiş koruma teknolojileri yer alıyor.

Modern muharebe şartlarına uygun olarak geliştirilen sistemler sayesinde ALTAY, atışlı testlerde üstün performans sergileyerek sınıfının en iyileri arasında gösteriliyor.

Bu kapsamda VOLKAN-II Tank Atış Kontrol Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, İç Haberleşme Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Tank Sürücü Görüş Sistemi, Aktif Koruma Sistemi (AKKOR), Muharebe Sahası Tanıma ve Tanıtma Sistemi, ÖRÜMCEK Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi (YAMGÖZ), Nişancı İkinci Derece Görüş Alt Birimi, Tank Mürettebat Eğitim Sistemi, telsizler ve kayar bilezik sistemleri ALTAY'a entegre edildi.

ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilen AKKOR Aktif Koruma Sistemi, tankı 360 derece koruma altına alarak beka kabiliyetini üst düzeye taşıyor. Sahip olduğu radar teknolojisiyle tehdidi anında algılayan AKKOR, ALTAY'ı dünyada sayılı orduların sahip olduğu bir koruma katmanına ulaştırıyor.

Tankın içinde yer alan gömülü simülatör TMES ise, mürettebata gerçek kullanıcı arayüzleriyle sanal ortamda eğitim yapma olanağı sunuyor. Bu sistem sayesinde personel, harekat öncesi yüklenen senaryolarla görevine çok daha hazırlıklı şekilde çıkabiliyor.

Milli imkanlarla geliştirilen bu sistemler ASELSAN'ı, bir tankın tüm görev donanımlarını kendi bünyesinde geliştirebilen az sayıdaki şirket arasına taşıdı. ASELSAN, bu sayede hem yeni tank üretiminde hem de mevcut tankların modernizasyonunda dünya devleriyle rekabet edebilir konuma geldi.

Ayrıca ASELSAN mühendislerince geliştirilen milli periskop sistemleri, ALTAY'ın "gözleri" olarak tank mürettebatına geniş görüş açısı, yüksek doğrulukta tespit ve etkili gözetleme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
