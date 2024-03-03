Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda Yenilenebilir Enerji Bilim Söyleşisi
Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında gerçekleştirilen programda, Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Şen Kurt, öğrencilere yenilenebilir enerji konusunda sunum yaparak sorularını yanıtladı. Program sonunda katılım belgesi takdim edildi.
Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda "Yenilenebilir Enerji" bilim söyleşisi yapıldı.
Okuldan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda, Amasya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Merve Şen Kurt, öğrencilere yenilenebilir enerji konusunda sunum yaparak sorularını yanıtladı.
Söyleşiye, Asarcık İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil ve Asarcık İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Akkuş da katıldı.
Söyleşi sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdil, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'ne ev sahipliği yapan Asarcık Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Ayten Çeltekli'ye ve Dr. Öğr. Üyesi Merve Şen Kurt'a katılım belgesi takdim etti.
Program sonunda Kurt, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.