Asarcık'ta toplu iftar programı düzenlendi

Asarcık'ta düzenlenen toplu iftar programına Kaymakam, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Korkmaz, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurguladı.

Asarcık'ta vatandaşların katılımıyla toplu iftar programı gerçekleştirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, İlçe Emniyet Amirliği personeli, Kaymakamlık personeli, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Korkmaz, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Meryem Argüç
Böyle yardım olmaz olsun

Garip gurabayı bu lanet şovunuza alet etmeseniz keşke
