Asarcık'ta toplu iftar programı düzenlendi
Asarcık'ta düzenlenen toplu iftar programına Kaymakam, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Korkmaz, ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini vurguladı.
İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına Asarcık Kaymakamı Ahmet Tayyip Korkmaz, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, İlçe Emniyet Amirliği personeli, Kaymakamlık personeli, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Korkmaz, ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştirdiğini belirterek, vatandaşlarla aynı sofrada buluşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Kaynak: AA / Meryem Argüç