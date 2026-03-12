Haberler

Asarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı

Asarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen törende öğrencilerin gösterileri sergilendi ve ödül kazananlara ödülleri verildi.

Samsun'un Asarcık ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Asarcık Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Meryem Argüç
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

