Asarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü kutlandı
Samsun'un Asarcık ilçesinde düzenlenen törende öğrencilerin gösterileri sergilendi ve ödül kazananlara ödülleri verildi.
Samsun'un Asarcık ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Asarcık Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programa Kaymakam Ahmet Tayyip Korkmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Programda öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu, düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Kaynak: AA / Meryem Argüç