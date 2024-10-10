Asarcık'ta Emzirme Haftası Kapsamında Eğitim Düzenlendi

Samsun'un Asarcık ilçesinde Emzirme Haftası kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik eğitim düzenlendi.

Asarcık İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Asarcık Üreten Kadınlar Derneği (ASÜDER) lokalinde düzenlenen eğitimde Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla ebe Merve Özübek tarafından kadınlara bilgilendirme de yapıldı.

Ayrıca ilçe merkezine stant kuruldu ve broşür dağıtıldı.

Eğitim sonunda anne ve anne adayları ile birebir görüşme yapılarak, soruları cevaplandırıldı.

Eğitimi veren Asarcık Toplum Sağlığı Merkezi eğitim hemşiresi Sibel Altun, tüm kadınları toplum sağlığı merkezine davet ederek, emeği geçen Asarcık Belediyesi, ASÜDER ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.