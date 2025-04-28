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Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde bir inşaatta çalışan Mehmet Kılıç, asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kılıç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde inşaattaki asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi.

Ülvikale Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Mehmet Kılıç, asansör boşluğuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kılıç, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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