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Asaf Bebek ve annesi PAK ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı

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Asaf Bebek ve annesi PAK ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı Minik Asaf annesini polis amcasının kucağında bekledi Depremin yerle bir ettiği Hatay'da geçen her dakika umutlar, tükenirken yaklaşık 100 saat enkaza altında kalan anne ve bebeği Samsun Özel Harekat ekipleri...

Asaf Bebek ve annesi PAK ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı

Minik Asaf annesini polis amcasının kucağında bekledi

HATAY - Depremin yerle bir ettiği Hatay'da geçen her dakika umutlar, tükenirken yaklaşık 100 saat enkaza altında kalan anne ve bebeği Samsun Özel Harekat ekipleri tarafından kurtarıldı. Yatak odasında mahsur kalan Anne Dudunaz ve 1.5 yaşındaki oğlu Asaf, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Hatay Merkez Altındağ Mahallesi 3.sokak üzerindeki yıkık bir binadan ses duyan ekipler binada çalışma başlattı. Samsun Özel Harekat ekipleri tarafından binada yapılan çalışmada enkaz altında kalan Dudunaz Saçlı ile irtibat kuruldu. Polis ekiplerine "Ben sizi duyuyorum" demesi üzerine ekipler kadının olduğu odaya delik açtı. Enkaz altındaki kadına iletilen telefonla olduğu yerin durumu görüntülenince Dudunaz'ın oğlu ile aynı yerde mahsur kaldığı tespt edildi.

PAK ekipleri önce 1.5 yaşındaki Asaf bebeği kurtardı. Ardından kadının ayağının üzerinde olan dolap kaldırıldı. Daha sonra kurtarılan Dudunaz Saçlı, oğlu ile hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Polis Arama Kurtarma Samsun Bebek Güncel Haberler

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