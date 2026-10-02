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Artvin Yusufeli'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti

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Artvin Yusufeli'de otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde akşam saatlerinde otomobili uçuruma yuvarlanan sürücü hayatını kaybetti. Bostancı köyü Sarıgöl mevkisindeki kazaya sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi; sürücünün cansız bedeni uçurumdan çıkarıldı, jandarma soruşturma başlattı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Kemal Çevik, kontrolünü kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bostancı köyü Sarıgöl mevkisinde meydana geldi. Kemal Çevik'in kontrolünü yitirdiği otomobil, uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, uçuruma yuvarlanan otomobile ulaşmak için çalışma başlattı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çevik'in cansız bedeni, sedyeye alınarak uçurumdan çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kemal Çevik'in cenazesi, morga kaldırıldı.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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