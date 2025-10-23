Artvin Valisi Turan Ergün, Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.

Ergün, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile ziyaret ettiği okulda, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere programlı ders çalışmaları tavsiyesinde bulunan Ergün, müdür Bülent Süner'den okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.