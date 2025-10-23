Artvin Valisi Turan Ergün Sosyal Bilimler Lisesi'ni Ziyaret Etti
Artvin Valisi Turan Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile birlikte Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi ve öğrencilere ders çalışma tavsiyelerinde bulundu.
Artvin Valisi Turan Ergün, Sosyal Bilimler Lisesi'ni ziyaret etti.
Ergün, beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ile ziyaret ettiği okulda, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere programlı ders çalışmaları tavsiyesinde bulunan Ergün, müdür Bülent Süner'den okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel