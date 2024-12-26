Artvin Valisi Turan Ergün Fen Lisesi'ni Ziyaret Etti
Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Fen Lisesi'nde öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim konularında sohbet etti ve tavsiyelerde bulundu.
Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti.
Öğretmen ve idarecilerle bir araya gelen Vali Ergün, daha sonra sınıflarda öğrencilerle sohbet gerçekleştirdi.
Ergün, öğrencilerin eğitim hayatlarına dair düşüncelerini dinledi, tavsiyelerde bulundu.
Ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve Artvin Fen Lisesi Müdürü Erdoğan Öztürk de yer aldı.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel