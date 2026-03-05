Haberler

Artvin Valisi Ergün, üniversite öğrencileriyle iftar yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Valisi Turan Ergün, KYK Çiçek Nene Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftar yaptı ve onların sorunlarını dinleyerek başarı dileklerinde bulundu.

Artvin Valisi Turan Ergün, KYK Çiçek Nene Kız Öğrenci Yurdu'nda öğrencilerle iftarda buluştu.

Vali Ergün, beraberindeki eşi Hülya Ergün, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara ile yurtta öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle iftar yapan Ergün, sorun ve taleplerini dinledi.

Gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Ergün, çeşitli tavsiyelerde de bulundu.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
İran'a ait bir İHA, Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine düştü

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülkeye İran iHA'sı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu

Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma

Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Dünya devinin yıldızları bu kez arabalarıyla 'Para var huzur var' dedirtti

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı

Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
4-0'lık maça damga vuran kare! Beğeni yağıyor

Maça damga vuran kare
Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması

Bakan Şimşek'ten eşel mobil açıklaması