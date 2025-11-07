Haberler

Artvin Valisi Ergün, Arhavi'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

Güncelleme:
Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi'de ziyaret ve incelemeler yaptı.

Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi'de ziyaret ve incelemeler yaptı.

Kestanealan köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Vali Ergün, köyde yapılan asfalt çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Ergün, 1993'de Mardin'in Derik ilçesinde şehit olan Jandarma Asteğmen Mehmet Altanlar'ın annesi Meryem Altanlar'ı ziyaret etti. Şehit evinde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit annesiyle sohbet eden Ergün, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Vali Ergün, Yukarı Şahinler Dereiçi Mahallesi-Hopa Güvercinlik köyü bağlantı yolu ile Aşağı Şahinler Köyü girişindeki asfalt çalışmalarını da inceleyerek Arhavi Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye Başkanı Turgay Ataselim ile ilçedeki çalışmalara ilişkin görüşen Ergün, Kaymakamlıkta düzenlenen organize sanayi bölgesi toplantısına katıldı.

Vali Ergün'e ziyaret ve incelemelerinde İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevin Öz ile Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir eşlik etti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
