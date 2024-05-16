Artvin Valisi Cengiz Ünsal Muhtarlarla İstişare Toplantısı Gerçekleştirdi
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, merkeze bağlı 7 mahalle ve 36 köy muhtarını kabul ederek, istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ünsal, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, demokrasinin temel taşı olduklarını vurguladı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, muhtarlarla istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Ünsal, makamında kabul ettiği merkeze bağlı 7 mahalle ve 36 köy muhtarını tebrik ederek, görevlerinde kolaylık ve başarılar diledi.
Yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısında muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Ünsal, muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu ifade etti.