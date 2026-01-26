Haberler

Artvin-Şavşat Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Artvin-Şavşat Kara Yolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesine giden kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana gelen heyelan, yola dev kaya parçaları düşürerek ulaşımı kapattı. Olayı fark eden bir sürücü, diğer sürücüleri uyaran dikkatli bir davranış sergiledi. Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalar başlattı.

ARTVİN- Şavşat kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin-Şavşat kara yolunun 25'inci kilometresinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçaları düştüğü kara yolunu ulaşıma kapattı. Toprak, taş ve irili ufaklı kaya parçalarının yola aktığını fark eden Oktay Çelik, aracını durdurdu. Diğer sürücüleri uyararak onların geçişini engelleyen Çelik, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda
Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Belediye başkanına roketatarlı pusu! Makam aracını hedef aldılar
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak