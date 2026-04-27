Artvin Merkezli 4 İlde Organize Suç Operasyonu... Yakalanan 35 Kişiden 28'i Tutuklandı

(ANKARA) - Artvin merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, 34 şüpheli yakalandı, 75 milyon değerinde 2 adet taşınmaz, 5 adet taşınır ve 333 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Şüphelilerden 28'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Artvin merkezli 4 ilde Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 28'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Artvin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İnternet siteleri üzerinden vatandaşlarımızı dolandırarak haksız kazanç sağladıkları, Kendilerini avukat olarak tanıtıp telefonla aradıkları vatandaşlarımızdan para talep ettikleri ve ödeme yapmayan vatandaşlarımızı tehdit ettikleri tespit edildi."

Şüphelilere ait 75 milyon lira değerinde; 2 adet taşınmaz, 5 adet taşınır ve 333 adet banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Halkımızın huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerimizle birlikte 7/24 suç ve suçlularla mücadelemizi sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA