Artvin Havalimanı'nda test uçuşu ertelendi

ARTVİN (DHA) - Artvin Havalimanı'nın tamamlanan pistinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) ait uçakla seyrüsefer cihazlarının testi için gerçekleştirilecek uçuş fırtına nedeniyle ertelendi.

Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bin hektarlık alanda projelendirilen Rize- Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de atıldı. Deniz dolgusu üzerine yapılan projede 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize- Artvin Havalimanı 5 yılda son aşamaya geldi.