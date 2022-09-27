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Artvin haberi: Borçka'da caddenin parke taşları imece usulü döşendi

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Artvin haberi: Borçka'da caddenin parke taşları imece usulü döşendi

Artvin gündem haberi... Borçka ilçesinde caddeye imece usulüyle parke taşı döşedi.

Borçka ilçesinde caddeye imece usulüyle parke taşı döşedi.

Borçka Belediyesi, Merkez Mahallesi'nde Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun bulunduğu cadde üzerinde parke dizimi için sosyal medya üzerinden dayanışma çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, caddeye birlikte parke taşı döşedi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, vatandaşların ve öğrencilerin yardımıyla yapılan çalışma sonrası Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nun bulunduğu caddenin büyük bölümünün parkesinin dizildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün dayanışma duygularıyla yanımızda olan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle okul sonrası öğrencilerimizin bu imeceye katılması bizleri çok duygulandırdı. Borçka'nın geleceğini, Borçka'nın geleceği olan gençlerimizle inşa ediyoruz. Hep birlikte Borçkamız için çalışmaya, kentimizdeki sorunları çözmeye devam edeceğiz."

Etkinliğine katılan Hasan Özışık ise "Buraya belediyemizin çağrısını görerek geldim. İmeceye katıldım çünkü Borçka hepimizin. Okulun olduğu bir caddede parke dizilecekse neden yardım etmeyelim ki? Bizler de elimizi taşın altına koyduk ve bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." dedi.

Kaynak: AA / Bülent Atasert - Güncel

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