Artvin gündem haberi... Arhavi'de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu

Artvin habere göre Arhavi'de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar su taşkınlarına neden oldu.

Arhavi'de şiddetli yağış su taşkınlarına neden oldu

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar su taşkınlarına neden oldu.

İlçede taşkın koruma amaçlı yapılan kanallarda su yükselmesi sonucu yollar göle dönerken, Musazade mahallesinde bazı evlerin alt katlarını su bastı. Belediye ve DSİ ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başlarken, AFAD ekipleri de hasar tespit çalışması başlattı.