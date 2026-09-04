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Şavşat'ta Tarihi Ahşap Cami ve Lojman Yandı

Şavşat'ta Tarihi Ahşap Cami ve Lojman Yandı
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Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında ahşap cami ve lojmanı kullanılmaz hale geldi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde çıkan yangında ahşap cami ve lojmanı kullanılmaz hale geldi.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Pınarlı köyünde bulunan 1933 yapımı ahşap camide, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen kısa sürede büyüyen alevler, caminin bitişiğindeki lojmana da sıçradı. Yangın, caminin tamamını sardı.

İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Yangında, cami ve lojman kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA
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