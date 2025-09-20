Haberler

Artvin'deki Tarihi Kesmetaş Köprü Su Seviyesinin Yükselmesiyle Çöktü

Artvin'deki Tarihi Kesmetaş Köprü Su Seviyesinin Yükselmesiyle Çöktü
Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, yağışlar sonucu su seviyesinin yükselmesiyle çöktü. Belediye Başkanı, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle çökerek kullanılamaz hale geldi.

İlçe merkezindeki Şener Özbayraklı Caddesi'nden geçen Deviskel Deresi üzerindeki tarihi üç gözlü kesmetaş köprü, sabah saatlerinde sağlam olarak görüntülendi.

Geçen sürede yağışların şiddetini artırması ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle tarihi köprü çöktü.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprünün çökmeden önce aktif olarak kullanıldığını belirterek, "Köprünün yıkılmasından dolayı üzüntü duyduk. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması ise sevindirici." dedi.

Polis, yapılış tarihi net olarak bilinmeyen köprünün çöktüğü alanda güvenlik önlemi aldı.

