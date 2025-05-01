Artvin'de Yangın: 2 Katlı Ev ve Ahırlar Kül Oldu
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Yamaçüstü köyünde bir evde başlayan yangın, 2 ahıra da sıçradı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak 2 katlı ev ve ahırlar kullanılamaz hale geldi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir evde başlayan ve 2 ahıra sıçrayan yangın söndürüldü.
Yamaçüstü köyünde Hayrettin İkinci'ye ait 2 katlı betonarme evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, evin yakınındaki 2 ahır ve samanlığa sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, İkinci'ye ait 2 katlı ev ve ahır ile Naci Yıldırım'a ait ahşap ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel