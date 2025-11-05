Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 970 gram kubar esrar, 442 gram sentetik uyuşturucu ile silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı E.B. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kemalpaşa ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 2 kilo 970 gram kubar esrar, 442 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, av tüfeği, 3 şarjör, 29 fişek, 2 av tüfeği kartuşu ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.B, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel