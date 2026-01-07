Haberler

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok miktarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ikametlerinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde bilgiye ulaştı.

Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 205,36 gram sentetik uyuşturucu, 20 kenevir tohumu, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullanılan çadır, zirai ilaçlar, havalandırma ve aydınlatma sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
