Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı
Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheli, mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok miktarda sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin ikametlerinde uyuşturucu madde yetiştirdiği yönünde bilgiye ulaştı.
Ekiplerce eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 205,36 gram sentetik uyuşturucu, 20 kenevir tohumu, uyuşturucu madde yetiştirmek amacıyla kullanılan çadır, zirai ilaçlar, havalandırma ve aydınlatma sistemi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.